Зеленский создал Консультативный совет

Консультативный совет при президенте займется реформированием среднего образования.

При президенте создан Консультативный совет, который займется развитием общего среднего образования в Украине. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Зеленский, информирует пресс-служба главы государства.

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Консультативный совет задуман как консультативно-совещательный орган, в задачи которого войдет мониторинг системы образования, в том числе процессов ее реформирования, а также анализ профильного законодательства.

В задачи Совета входит подготовка предложений по реформированию среднего образования, обеспечению прав учащихся и преподавателей, совершенствованию законов в этой сфере и т.д.

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Важным аспектом работы Совета будет проработка инновационного развития системы образования, развитие государственно-частного партнерства в этой сфере образования, формирование современной образовательной среды.

Консультативный совет возглавил народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. В состав совета также войдут чиновники профильных учреждений и ведомств, а также практикующие педагоги из разных регионов страны.

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Отмечается, что создание Консультативного совета предложил глава Офиса Президента Андрей Ермак. О работе Консультативного совета в президентской пресс-службе обещают информировать на веб-сайте главы государства.

Напомним, Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели трех военных. До конца месяца ВСУ должны проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.