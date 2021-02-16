Перестрелка на границе: РФ так и не сообщила подробности

В декабре украинский гражданин был убит якобы при нападении на пограничников РФ.

В декабре на границе с РФ якобы стреляли, но улик нет Минобороны

Россия так и не предоставила никакой подробной информации об обстоятельствах гибели гражданина Украины Евгения Голубева во время якобы перестрелки на границе Украины и РФ в декабре прошлого года. Об этом сообщает “Радіо Свобода“ со ссылкой на комментарий украинского МИДа.

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Украинские дипломаты рассказали, что неоднократно обращались к россиянам с запросом предоставить информацию, но ответа так и не получили.

“По состоянию на 15 февраля 2021 года российская сторона официально не подтвердила факт гибели Евгения Голубева на территории России… Официальная информация об обстоятельствах гибели Евгения Голубева в МИД Украины пока отсутствует“, - сообщили в МИД.

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Единственное, о чем рассказали в МИД России – Голубев покинул территорию РФ 30 марта 2019 года.

Напомним, 4 декабря 2020 года ФСБ сообщила о якобы перестрелке на границе России и Украины. По версии россиян, трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию и вступили в бой с пограничниками. В результате Голубев якобы был убит, остальные сбежали назад в Украину. Украинские пограничники не нашли никаких подтверждений этому.