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Шмыгаль: “Можем подписать договор об открытом небе с ЕС в марте”

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Украина выполнила необходимые требования, отметил политик.
Шмыгаль: “Можем подписать договор об открытом небе с ЕС в марте”
Шмыгаль: “Можем подписать договор об открытом небе с ЕС в марте”
УНИАН

Украина может подписать договор об “открытом небе” с Евросоюзом уже в начале марта, во время визита в страну председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, чьи слова передает “Укринформ”.

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Глава Кабмина рассказал об очередном договоре с ЕС, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Последний сказал, что ЕС заинтересован в соглашении об общем авиационном пространстве с Украиной. Однако говорить о “вето” Испании политик отказался.

По словам Шмыгаля, Боррель занимает должность в Евросоюзе, а не в Испании, потому делать его ответственным за остановку в подписании соглашения не стоит.

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Премьер отметил, что Украина выполнила необходимые требования с параметрами, все страны Евросоюза ее согласовали. На встрече Боррель подтвердил, что к стране вопросов нет. Таким образом, проблема появилась с испанской стороны, сказал глава Кабмина.

Вопрос о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве также был поднят на встрече с председателем ЕС Шарлем Мишелем.

“...есть надежда, что это (подписание) произойдет во время рабочего визита Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта”, — добавил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр рассказал, когда Украину возьмут в НАТО.

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Теги: Денис Шмыгаль, Евросоюз, ЕС, открытое небо, премьер-министр, Кабмин, Украина
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