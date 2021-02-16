Оккупанты в Крыму осудили 13 человек за отказ от службы в армии РФ
Во временно оккупированном Крыму в январе 2021 года так называемые “суды“ вынесли 13 обвинительных приговоров жителям полуострова за отказ служить в армии России. Об этом в Facebook сообщила “Крымская правозащитная группа“.
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Ранее ещё никогда оккупанты так много граждан аннексированного Крыма в течение одного месяца не осуждали за отказ служить в российской армии.
Чаще всего в прошлом месяце к уголовной ответственности за отказ служить в армии России приговаривали жителей оккупированного Севастополя.
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Всего по состоянию на конец января 2021 года во временно оккупированном Крыму было зафиксировано 176 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, которые передали на рассмотрение в так называемые “суды“. Приговоры огласили по 168 делам. Остальные находятся на стадии рассмотрения.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России в связи с началом очередного призыва в аннексированном Крыму.