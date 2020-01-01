В Украину через РФ шли масштабные поставки товаров из Луганска – ГНС

Правоохранители перекрыли канал поставок товаров из ОРЛО.

СБУ совместно с Государственной налоговой службой блокировали канал масштабных поставок продукции с территории оккупированных районов Луганской области. Как сообщает пресс-служба ГНС, общий объем незаконных поставок оценивается более чем в 300 миллионов гривен.

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Как выяснили правоохранители, в течение 2017-2020 годов злоумышленники наладили канал поставок промышленной продукции, произведенной на оккупированных территориях Луганской области. Продукцию закупали украинские металлургические и машиностроительные предприятия.

Поставки шли через неконтролируемые участки границы в ОРДЛО в Россию, а оттуда с подменой таможенных документов – в Украину уже как якобы российского производства.

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Вырученные деньги организаторы схемы отмывали через фиктивные фирмы, часть средств при этом шла на оккупированные территории для финансирования боевиков группировки “ЛНР“.

По результатам обысков, проведенных в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и г. Киеве, где базировались участвовавшие в противоправной схеме предприятия, изъята компьютерная техника и документация, подтверждающая противоправные поставки. Также изъяты наличные средства в сумме 2,5 миллиона гривен и контрафактная продукция стоимостью около 10 млн гривен.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного захвата государственной власти, или государственной границы Украины).

Напомним, Шарию объявили о подозрении в госизмене. Его подозревают также в нарушении равноправия граждан по различным признакам.