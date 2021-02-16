Технику прячут в сельскохозяйственных зданиях.

Разведка о ситуации на Донбассе:“Боевики стянули на передовую танки” ОТГ "Север" / Facebook

Боевики стянули на передовую на Донбассе танки и специальные разведстанции. Последние используются для наведения артиллерии и снайперов на цели. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В сообщении указывается, что враг продолжает нарушать договоренности по отводу тяжелого вооружения. На временно оккупированных территориях продолжают появляться 122-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм минометы и танки. Боевики стараются скрыть их в сельскохозяйственных и промышленных зданиях.

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По имеющимся данным, оккупанты также проводят усиление системы наблюдения на передовой. Для этого они используют специальные станции. Их работа направлена на наводку снайперов и артиллерии.

В ОРДЛО также продолжает поступать боевая техника после проведенного на российских предприятиях ремонта, передает разведка.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила Шарию о подозрении в госизмене.