Когда скорая к вам не поедет: В НСЗУ дали ответ

Скорая помощь выезжает к пациенту только в критической ситуации.

Скорые не будут выполнять функции такси для пациентов Фейсбук МОЗ

Диспетчер скорой помощи может отказать в отправке бригады скорой помощи, если посчитает вызов не экстренным. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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Как отметили в ведомстве, скорая выезжает на экстренные случаи. Если же случай является необоснованным, то пациенту могут отказать. При этом в НСЗУ привели примеры таких непрофильных ситуаций.

“При жалобах только на температуру, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат, для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию, или для выполнения функции такси для пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи“, - говорится в сообщении.

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В НСЗУ подчеркивают, что, пока бригада скорой будет занята на подобного рода вызове, медиков может не дождаться пациент, которому действительно нужна экстренная помощь.

Скорая может выезжать на вызовы к пациентам с COVID-19, если их состояние критическое. При этом медики уже на месте решают, нужна ли госпитализация, или достаточно помощи, оказанной на месте.

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