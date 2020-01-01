Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель на карантине.

На украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский прибыла сезонная экспедиция. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Хорошая новость - участники сезонной экспедиции наконец добрались Антарктиды! Они прибыли на станцию Академик Вернадский сегодня, 16 февраля 2021 года. В экспедицию вошли 18 участников - ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции", - говорится в сообщении.

Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель на карантине в портовом городке Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле Betanzos.

Cмотрите фотогалерею: Полярники добрались до станции Академик Вернадский

Наибольший объем работ в этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все время, что она принадлежит Украине.

Также, ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на станции, и этим существенно ускорит получение конечных результатов исследований.

Напомним, 20 января в Антарктиду на украинскую станцию Академик Вернадский отправилась очередная сезонная экспедиция.

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