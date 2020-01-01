Препарат зарегистрируют за несколько дней.

Pfizer подала заявку на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине EPA/UPG

Компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на конференции американо-украинского делового совета.

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По словам главы Минздрава, информация о том, что американская фармацевтическая компания подала документы на регистрацию, появилась недавно. Данная процедура займет несколько дней.

“Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными. Разговаривая с вами, я получил сообщение, что Pfizer подался на вакцинацию”, — сказал министр на конференции.

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Стоит отметить, что Pfizer является не единственным препаратом от коронавируса, который сейчас регистрируют в стране. Недавно сообщалось, что свою заявку подала еще AstraZeneca. Эта вакцина, с эффективностью в 63%, была уже одобрена ВОЗ.

Ранее стало известно, что только три украинских компании смогут хранить американскую COVID-вакцину Pfizer.