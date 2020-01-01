На Полтавщине полиция открыла уголовное дело из-за самых высоких тарифов
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении компании Лубныгаз относительно необоснованности тарифов. В офисе компании в Лубнах прошли обыски, пишет Укринформ со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.
"Вчера (15 февраля, - ред.) работники правоохранительных органов под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО Лубныгаз. Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)", - сказал Сулаев.
Он добавил, что это связано с высокими тарифами.
Как заявил Лубенский глава города Александр Грицаенко, тарифы на услуги распределения природного газа, которые предоставляются данной компанией, являются самыми высокими не только в области, но и в Украине. У здания Лубныгаз жители неоднократно устраивали акции протеста.
До этого стало известно, что за год тарифы в Украине выросли на 18%.
Также Korrespondent.net писал, что временный глава Минэнерго Юрий Витренко обещает, что до конца года цены на газ расти не будут.
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