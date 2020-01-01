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На Полтавщине полиция открыла уголовное дело из-за самых высоких тарифов

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Тарифы на услуги распределения природного газа у компании Лубныгаз являются самыми высокими в стране.
Акция протеста против высоких тарифов у офиса Лубныгаз
Акция протеста против высоких тарифов у офиса Лубныгаз
poltava.to

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении компании Лубныгаз относительно необоснованности тарифов. В офисе компании в Лубнах прошли обыски, пишет Укринформ со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

"Вчера (15 февраля, - ред.) работники правоохранительных органов под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО Лубныгаз. Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)", - сказал Сулаев.

Он добавил, что это связано с высокими тарифами.

Как заявил Лубенский глава города Александр Грицаенко, тарифы на услуги распределения природного газа, которые предоставляются данной компанией, являются самыми высокими не только в области, но и в Украине. У здания Лубныгаз жители неоднократно устраивали акции протеста.

До этого стало известно, что за год тарифы в Украине выросли на 18%.

Также Korrespondent.net писал, что временный глава Минэнерго Юрий Витренко обещает, что до конца года цены на газ расти не будут.
 

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Теги: Украина, газ, уголовное дело, полиция, тарифы, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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