На Полтавщине полиция открыла уголовное дело из-за самых высоких тарифов

Тарифы на услуги распределения природного газа у компании Лубныгаз являются самыми высокими в стране.

Акция протеста против высоких тарифов у офиса Лубныгаз poltava.to

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении компании Лубныгаз относительно необоснованности тарифов. В офисе компании в Лубнах прошли обыски, пишет Укринформ со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

"Вчера (15 февраля, - ред.) работники правоохранительных органов под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО Лубныгаз. Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)", - сказал Сулаев.

Он добавил, что это связано с высокими тарифами.

Как заявил Лубенский глава города Александр Грицаенко, тарифы на услуги распределения природного газа, которые предоставляются данной компанией, являются самыми высокими не только в области, но и в Украине. У здания Лубныгаз жители неоднократно устраивали акции протеста.

До этого стало известно, что за год тарифы в Украине выросли на 18%.

Также Korrespondent.net писал, что временный глава Минэнерго Юрий Витренко обещает, что до конца года цены на газ расти не будут.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet