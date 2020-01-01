Подозрение Шарию не относится к его партии - ОПОРА

Законодательство не предусматривает ликвидацию политических партий в случае подозрений их членам.

Обыявление СБУ о подозрении блогеру Анатолию Шарию не может быть причиной для прекращения дильности Партии Шария. Об этом заявила глава Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры через вручения подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством", - подчеркнула она.

Согласно Конституции, образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

При этом Айвазовская отметила, что закон О политических партиях предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор", - добавила она.

Как сообщалось, СБУ подозревает Шария в госизмене и разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Офис генпрокурора намерен добиваться экстрадиции Шария из Испании.

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