В Украине начали регистрацию третьей COVID-вакцины

Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", - сказал министр.