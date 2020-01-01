В Украине начали регистрацию третьей COVID-вакцины
Первой в Украине начала регистрацию вакцины китайская Sinovac. А сегодня документы подали AstraZeneca и Pfizer.
Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней", - сказал министр.
По его словам, вакцина будет зарегистрирована в течение нескольких дней.
Ранее сегодня стало известно, что документы на регистрацию своей вакцины подала компания AstraZeneca.
А неделю назад регистрацию вакцины начала китайская компания Sinovac.
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