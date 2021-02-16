Боевики захватили больше территории, чем прописано в "Минске" – Гармаш

Фактическая территория ОРДЛО больше, чем предусмотрено договором.

Украина и Россия по-разному видят, какую территорию следует понимать под термином “ОРДЛО“. Во вторник, 16 февраля, на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны пытались уточнить этот вопрос. Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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Он отметил, что представители России продолжают отрицать свою причастность к конфликту, заявляя о том, что воюют Украина и “Донбасс“.

“Также с той стороны звучал вариант - “народ Донбасса“ (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев)“, - написал Гармаш.

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По его словам, еще одной точкой споров остается территория, которая понимается под термином “ОРДЛО“. Как отметил Гармаш, на сегодняшний день оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей де-факто контролируют территорию на 1400 квадратных километров больше, чем это зафиксировано в так называемых Минских договоренностях.

“И на какую же тогда территорию распространяются минские договоренности – остается не ясным. Мы не получаем четкого ответа, хотя он и записан в минских соглашениях. Москва имеет впечатляющую способность становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях“, - написал Гармаш.

Напомним, разведка заявила, что на Донбассе боевики стянули на передовую танки. Технику прячут в сельскохозяйственных зданиях.