Жемчуг в еде, водопад льда и белая лань: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 февраля 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 февраля.
На Закарпатье на фото попала редкая белая лань. Полярники добрались до станции Академик Вернадский.
В Афинах снегопад помешал вакцинации от COVID-19. В Северной Каролине торнадо унес жизни людей.
Опубликованы фото "мусорного коллапса" в Киеве. Житель Таиланда нашел в еде редкую жемчужину.
Полицейские выполнили мечту больного мальчика. В Украине замерз самый большой равнинный водопад.
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