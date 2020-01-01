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Жемчуг в еде, водопад льда и белая лань: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 февраля 2021 года.
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Сестра Кейт Мосс продает интимные фото и видео
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Cмотрите фотогалерею Жемчуг в еде, водопад льда и белая лань: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 февраля.

На Закарпатье на фото попала редкая белая лань. Полярники добрались до станции Академик Вернадский.

В Афинах снегопад помешал вакцинации от COVID-19. В Северной Каролине торнадо унес жизни людей.

Опубликованы фото "мусорного коллапса" в Киеве. Житель Таиланда нашел в еде редкую жемчужину.

Полицейские выполнили мечту больного мальчика. В Украине замерз самый большой равнинный водопад.

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Теги: снегопады, мусор, полиция, торнадо, Жемчужина, мечта, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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