Жемчуг в еде, водопад льда и белая лань: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 февраля.

На Закарпатье на фото попала редкая белая лань. Полярники добрались до станции Академик Вернадский.

В Афинах снегопад помешал вакцинации от COVID-19. В Северной Каролине торнадо унес жизни людей.

Опубликованы фото "мусорного коллапса" в Киеве. Житель Таиланда нашел в еде редкую жемчужину.

Полицейские выполнили мечту больного мальчика. В Украине замерз самый большой равнинный водопад.

Смотрите также: Древняя пивоварня, Марс и хиджаб: фото дня 15 февраля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet