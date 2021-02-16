Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов еще сдвинул сроки начала вакцинации

Комментариев: 1
Процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей, хотя должна была начаться вчера.
На этой неделе вакцинация может не начаться
На этой неделе вакцинация может не начаться

Вакцинация от коронавируса начнется в Украине в лучшем случае в конце текущей недели, а не в начале, как заявлялось ранее. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я могу уверенно заявить, что мы начнем в феврале вакцинацию. Скорее всего, это будет либо конец этой недели, или начало следующей", - сказал министр.

Такие данные он озвучил после утренних переговоров с компанией поставщиком.

Также во время выступления он получил информацию о том, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.

Ранее сегодня Степанов заявил, что вакцинация еще не началась из-за "технических проблем" и "бюрократических трудностей".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Пyтин-Xуйлo    16.02.2021, 19:42
Оценка:  -25
Пyтин-Xуйлo
Узбокойтесь,. Сейчас все страны отказываются от АстрыЗеники, значит через пару дней ее привезут в Украину и будут экспериментировать над кроликами ЗЕ. Бубосик сказал, бубосик сделал. Не трахайтесь потом пару тройку лет, а то мутанты заполоняют Украину почище Чернобыля.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь