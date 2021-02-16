Степанов еще сдвинул сроки начала вакцинации

Процесс иммунизации начнется либо в конце этой недели, либо в начале следующей, хотя должна была начаться вчера.

На этой неделе вакцинация может не начаться

Вакцинация от коронавируса начнется в Украине в лучшем случае в конце текущей недели, а не в начале, как заявлялось ранее. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я могу уверенно заявить, что мы начнем в феврале вакцинацию. Скорее всего, это будет либо конец этой недели, или начало следующей", - сказал министр.

Такие данные он озвучил после утренних переговоров с компанией поставщиком.

Также во время выступления он получил информацию о том, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.

Ранее сегодня Степанов заявил, что вакцинация еще не началась из-за "технических проблем" и "бюрократических трудностей".

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