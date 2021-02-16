Известный рок-музыкант из РФ попал в черный список Минкульта

За гастроли в Крыму нежелательными стали еще пять человек.

Четверо музыкантов российского “Хора Турецкого“ и лидер рок-группы “Крематорий“ пополнили перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры Украины.

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Как следует из сообщения Минкульта, во вторник, 16 февраля, черный список пополнили хористы Игорь Зверев, Вячеслав Фреш, Евгений Тулинов и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Помимо них в список также угодил основатель известной музыкальной группы “Крематорий“ Армен Григорян.

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Следует отметить, что оба коллектива – “Хор Турецкого“ и “Крематорий“ – неоднократно выступали с гастролями в захваченном российской армией Крыму.

Отметим, что к настоящему времени в “черном списке“ Минкульта уже находятся такие известные музыканты и актеры как Алёна Апина, Надежда Бабкина, Александр Баширов, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Олег Газманов и другие. Всего в списке 176 имен, включая сегодняшних “новичков“.

Напомним, в Украину не пустили российскую актрису из сериала “Непотопляемая“. Россиянка прилетела в Киев рейсом из Стамбула, и была возвращена обратно.