В черном списке Украины - лидер группы Крематорий и Хор Турецкого
Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, фронтмена российской рок-группы Крематорий и четырех участников музыкального коллектива Хор Турецкого, сообщается на сайте Минкульта.
Так, в обновленном 16 февраля черном списке оказался участник Хора Турецкого Игорь Зверев. Он оказался в компании членов данного коллектива Павла Бердникова, Алексея Александрова, Михаила Кузнецова и Олега Бляхорчука.
Также под санкции попал основатель и вокалист музыкальной группы Крематорий Армен Григорян.
Все музыканты не один раз давали концерты в оккупированном Россией Крыму.
На сегодня в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, значатся 176 фамилий.
Ранее Украина внесла в черный список пять российских звезд. Среди них - Ольга Кормухина, Игорь Саруханов, Денис Клявер.
До этого в черный список Минкульта попал российский актер Алексей Гуськов.
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