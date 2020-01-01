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В черном списке Украины - лидер группы Крематорий и Хор Турецкого

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Музыканты неоднократно посещали оккупированный Российской Федерацией Крым. Всего в черном списке 176 граждан.
Группа Крематорий
Группа Крематорий
ru.wikipedia.org

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, фронтмена российской рок-группы Крематорий и четырех участников музыкального коллектива Хор Турецкого, сообщается на сайте Минкульта.

Так, в обновленном 16 февраля черном списке оказался участник Хора Турецкого Игорь Зверев. Он оказался в компании членов данного коллектива Павла Бердникова, Алексея Александрова, Михаила Кузнецова и Олега Бляхорчука.

Также под санкции попал основатель и вокалист музыкальной группы Крематорий Армен Григорян.

Все музыканты не один раз давали концерты в оккупированном Россией Крыму.

На сегодня в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, значатся 176 фамилий.

Ранее Украина внесла в черный список пять российских звезд. Среди них - Ольга Кормухина, Игорь Саруханов, Денис Клявер.

До этого в черный список Минкульта попал российский актер Алексей Гуськов.

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Теги: Россия, Украина, Крым, черный список, крематорий, музыканты, нацбезопасность
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Источник: korrespondent.net

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