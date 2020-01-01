Украина так и не получила от РФ информацию о смерти гражданского на границе

МИД и правоохранительные органы России не отвечают на запросы Украины относительно стрельбы на границе, в которой по данным ФСБ, был застрелен украинец.

Пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области на границе с РФ radiosvoboda.org

Министерство иностранных дел Украины уже более двух месяцев не может получить от России подтверждения гибели на границе своего гражданина. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ МИД.

"Несмотря на неоднократные обращения Посольства Украины в Министерство иностранных дел и правоохранительные органы РФ, по состоянию на 15 февраля 2021 российская сторона официально не подтвердила факт гибели Евгения Голубева на территории России... Официальная информация об обстоятельствах гибели Евгения Голубева в МИД Украины пока отсутствует", - сообщили в МИД.

В министерстве добавили, что по данным МИД России, Голубев покинул территорию России 30 марта 2019 года.

Напомним, 4 декабря ФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной. Якобы российскими пограничниками была пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными. В результате перестрелки один из них был убит, а двое скрылись на территории Украины.

В свою очередь украинская Госпогранслужба не обнаружила фактов нарушения границы с РФ. В ведомстве заявили, что россияне не предоставили информацию о якобы погибшем в перестрелке ночью на границе.

Позже Радио Свобода со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщило, что в перестрелке погиб житель Сумской области Евгений Голубев.

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