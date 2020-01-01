На Николаевщине тепловоз столкнулся с микроавтобусом

Водитель проигнорировал сигналы и выехал на переезд, где микроавтобус протаранил тепловоз.

В Николаевской области водитель грузопассажирского микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался тепловоз. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"16 февраля около часа дня на перегоне Трихаты - Ясная Заря (Николаевская область) на регулируемом переезде без дежурного работника водитель грузопассажирского микроавтобуса выехал на переезд и совершил столкновение с тепловозом. При этом он пренебрег предупредительными световыми и звуковыми сигналами, которые запрещали движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист тепловоза, увидев транспортное средство, при скорости 42 км/ч, применил экстренное торможение.

В Укрзализныце сообщили, что по предварительным выводам, ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса, который грубо нарушил правила дорожного движения.

На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Водитель не пострадал.

Напомним, в январе под Львовом поезд протаранил маршрутку, в которой были пассажиры.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем поезд протаранил легковушку, один человек погиб, один пострадал.

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