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В Ирпене чиновник горсовета попался на взятке за размещение рекламы

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Служащий требовал почти 30 тыс. гривен за выдачу разрешений на право размещения рекламных вывесок в городе.
Ирпенский горсовет
Ирпенский горсовет
uk.wikipedia.org

В Ирпене на взятке погорел заместитель начальника одного из отделов исполкома городского совета. Чиновник вымогал неправомерную выгоду в размере 28 тысяч гривен за размещение рекламы, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В течение 2020 года должностное лицо требовало неправомерную выгоду от представителя одного из предприятий с иностранными инвестициями за решение вопроса о подготовке и выдаче исполкомом Ирпенского горсовета разрешений на право размещения 14 рекламных вывесок на территории Ирпеня на общую сумму 28 тысяч гривен. При этом служащий горсовета исходил из расчета две тысячи гривен за одно разрешение", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновника задержали правоохранители после передачи части взятки - 14 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Каменском сотрудницу полиции и адвоката задержали на взятке $5500.

Как сообщалось ранее, на Черниговщине глава сельсовета погорел на 100 тыс. взятки.

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Теги: Украина, взятка, реклама, чиновник, горсовет, Ирпень
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Источник: korrespondent.net

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