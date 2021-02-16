Дошло до поножовщины. Скандалы из-за языка

С вступлением в силу нормы закона об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания.

Уже больше месяца в Украине действует норма закона, согласно которой все поставщики услуг в Украине обязаны обслуживать потребителей на украинском языке.

То есть изначально к вам должны обращаться обязательно на украинском языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

Кафе, банки, супермаркеты, АЗС, интернет-магазины – всех коснулась эта норма. И тут понеслось. Скандалы из-за языка обслуживания с тех пор возникают с завидным постоянством.

По всей стране

647 сообщений о возможных нарушениях языкового законодательства получил языковой омбудсмен Тарас Креминь за месяц, который прошел со дня вступления в силу новых норм.

299 жалоб касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов. 139 граждан пожаловались на нарушение своих прав в сфере обслуживания - в магазинах, заведениях общественного питания, банках, салонах красоты, парикмахерских, ветеринарных клиниках. Больше всего нарушений (58) выявлено киевлянами. 77 жалоб касались наружной рекламы на негосударственном языке.

Также поступали жалобы на нарушение языкового законодательства в органах местного самоуправления. 19 человек пожаловались на использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья.

При этом никого еще не оштрафовали.

Кофе в Днепре

В одной из кофеен Днепра бариста отказывается обслуживать посетителей на украинском языке, заявляя, что она, якобы не обязана его знать.

«В кафе Днепра спросила: «Есть к кофе «тістечко»?». В ответ услышала: «Ничего не понимаю, что такое «тістечко». Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда». Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: «Чей город Днепр?!», — рассказала клиентка, опубликовав соответствующее видео.

Кассир в Novus

В киевском супермаркете Novus женщина-кассир отказалась говорить с клиенткой на украинском языке.

Согласно сообщению киевлянки Анны Сокол, в ответ на просьбу говорить на украинском языке, кассир ответила нецензурно: «Началось, б…».

Позже Сокол сообщила, что с ней связалась управляющая магазина Novus по адресу Златоустовская 48/5 Ольга Поляничева. Она написала, что кассиру вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили, а с остальным персоналом провели профилактическую беседу.

Поножовщина

В киевском кафе на бульваре Дружбы народов произошла потасовка при участии бывшего нардепа от партии Свобода Олега Гелевея. Официантка отказалась обслуживать нардепа и его спутника на украинском языке, что возмутило экс-нардепа.

За девушку заступился один из посетителей. Спор перерос в потасовку, товарищ Гелевея достал нож и нанес мужчине резаные раны. В заведение была вызвана следственно-оперативная группа, а потерпевшему вызвали скорую помощь.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины - хулиганство с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Предварительно известно, что на месте задержали товарища Гелевея. Экс-нардепа допросили и пока отпустили.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронес в заведение нож и стал инициатором конфликта.