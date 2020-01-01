Избран новый руководитель Набсовета НОТУ

Главой Набсовета стала Светлана Остапа - заместитель шеф-редактора портала Детектор медиа.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины во вторник, 16 февраля, избрал своим председателем Светлану Остапу, сообщает Суспильне.

"Председателем наблюдательного совета НОТУ стала Светлана Остапа. Ее кандидатуру поддержали девять членов наблюдательного совета НОТУ. За Максима Кречетова проголосовали шесть членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что секретарем наблюдательного совета НОТУ стал Вадим Миський, его кандидатуру поддержали 14 членов набсовета.

Отмечается, что председателя и секретаря наблюдательного совета НОТУ избрали сроком на два года.

В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета НОТУ, двое из них - в онлайн-режиме и объявляли свой выбор публично. Другие члены наблюдательного совета голосовали, заполняя бюллетени.

На заседании присутствовали также представители Офиса Совета Европы, Представительства Евросоюза и посольств, председатель правления НОТУ Зураб Аласания, члены правления НОТУ Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк, остальные члены правления приняли участие в заседании в онлайн-режиме.

Максим Кречетов был делегирован от фракции Слуга народа. Он журналист, имеет 27 лет телевизионного опыта, работал в Директорате по вопросам информационной политики Офиса Президента.

Светлана Остапа делегирована в наблюдательный совет НОТУ от фракции Голос. Она заместитель шеф-редактора портала Детектор медиа, имеет звание заслуженного журналиста Украины, член Комиссии по журналистской этике. С января 2017 года по январь 2021 года Остапа входила в первый состав наблюдательного совета НОТУ, первые два года была заместителем председателя Татьяны Лебедевой. 25 марта 2019 года Остапу избрали председателем наблюдательного совета НОТУ.

Перед этим Зураб Аласания был досрочно уволен с поста главы НОТУ. За преждевременное расторжение контракта проголосовало девять членов наблюдательного совета.

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