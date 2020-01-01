Отравление школьниц: девушки приняли таблетки после видео из соцсети

Лицеистки увидели в одной из соцсетей видео с призывом попробовать медицинский препарат, после чего во время перемены купили и выпили по 40 таблеток каждая.

Две семиклассницы, которые сегодня отравились в городе Боярка, приняли по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение, и теперь жизнь второй девушки вне опасности.

На месте работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в детском саду под Одессой.

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