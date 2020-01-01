Рост тарифов вызвала высокая инфляция – НКРЭКУ

При высокой инфляции в стране подорожало топливо и упали объемы потребления газа, тепла и воды.

Тарифы выросли из-за значительной инфляции и падения объемов потребления. Об этом заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в интервью Лига. Бизнес.

"Я сейчас скажу что-то непопулярное, но рост тарифов - это, как правило, закономерная реальность: если в стране значительная инфляция, повышаются зарплаты, дорожает топливо и падают объемы потребления газа, тепла и воды", - сказал Тарасюк.

Он добавил, что поскольку в Украине были низкие тарифы, то из-за этого наблюдалось раздутое потребление коммунальных услуг. А объемы начали снижаться после увеличения тарифов.

"Люди начали экономить, что правильно. Десять лет назад у нас был один из самых высоких в Европе показателей потребления тепла на душу населения", - сказал глава НКРЭК.

По его словам, из-за заниженной цены на электроэнергию начались проблемы у предприятий теплокомунэнерго.

"В некоторых городах из-за заниженной цены на электроэнергию, но высокой стоимости газа, объемы потребления тепла, горячей воды и "голубого топлива" упали до 50%. Люди целыми домами переходили на электроотопление, начали отключать централизованное горячее водоснабжение и переходить на бойлеры... А систему же нужно постоянно поддерживать, содержать персонал, закупать энергоносители. Где брать на это деньги? Тариф – это единственный источник дохода для таких компаний", - заявил Тарасюк.

До этого Korrespondent.net писал, что временный глава Минэнерго Юрий Витренко обещает, что до конца года цены на газ расти не будут.

Как сообщалось ранее, за год тарифы в Украине выросли на 18%.



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