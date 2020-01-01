До марта комплекс будет работать в тестовом режиме. Всего таких систем в области будет пять.

В Николаевской области устанавливают первую интеллектуальную систему взвешивания грузовиков в движении, которая поможет сохранить дороги от разрушения перегруженными фурами. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил начальник Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый в Facebok.

"Сейчас на трассе Н-11 Днепр-Николаев в районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении. Она поможет сохранить дороги области от разрушения из-за постоянных перегрузов фур и грузовиков. Всего таких систем в области будет пять", - отметил Невеселый.

Он отметил, что уже выполнен монтаж главной конструкции-арки, на которой будет размещено оборудование с датчиками измерения габаритов транспорта. А также вспомогательная конструкция, где будет шесть камер трех типов: для общего осмотра, определения номеров и кругового обзора.

Вся информация, полученная с камер, будет сведена в единую карточку автомобиля: фото, номер, вес, оси, габариты. Дальше эта информация передается в ситуационный центр, а данные злостных нарушителей направляются в полицию с конкретной фиксацией перегруза.

Кроме того, интеллектуальная система взвешивания будет "фильтровать" транспортные средства: на машины ниже 3,5 тонн центр не будет реагировать, чтобы не засорять базу лишней информацией.

До прохождения сертификации, которая запланирована на март этого года, комплекс будет работать в тестовом режиме.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине устанавливают первую систему взвешивания фур в движении

Напомним, прошлым летом Зеленский поручил разобраться с перегруженными фурами, из-за которых разрушаются даже новые дороги.

Перед этим Зеленский обратился к водителям и назвал "засранцами" тех, кто ездит с превышением допустимой нагрузки и тем самым разрушает дороги. Соответствующее видео было размещено в Viber-группе для дальнобойщиков ГВК весовой контроль. В этой группе водители делятся опытом о том, как объехать весовой контроль.

Позже в ОП сообшили, что в Украине перегружена каждая вторая фура.

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