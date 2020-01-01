В ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ

Представители Международного валютного фонда ведут переговоры с Украиной сразу по трем направлениям.

Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Радио НВ.

Он отметил, что сейчас представители фонда ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком. Переговоры связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом".

"С Минфином более-менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был", - рассказал он.

Устенко отметил, что сейчас нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ о сотрудничестве с Украиной.

"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам нужно немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ - точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории", - сказал советник президента.

Единственным "узким местом" в переговорах Украины с МВФ, как отметил Устенко, является "восстановление украинской антикоррупционной архитектуры".

Ранее сообщалось, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ.

Не хватило прогресса. Итог миссии МВФ в Украине

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