В НАБУ прокомментировали дело по вакцинам

В ведомстве заверили, что их действия в рамках расследования не препятствуют закупкам COVID-вакцин у компаний-поставщиков.

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что начато производство по делу о закупке вакцин против коронавируса, и подчеркнули, что оно никак влияет на поставки этих препаратов в Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook во вторник, 16 февраля.



"Основанием (для открытия дела - ред.) стало соответствующее заявление генерального директора ГП Медзакупки, сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении", - информировала пресс-служба.

При этом в Бюро отметили, что начало производства не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления, а также "не может препятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации".

В НАБУ пообещали информировать общественность о результатах расследования и призвали всех причастных к этому делу воздержаться от разглашения информации по нему.

Напомним, накануне глава МОЗ Максим Степанов заявил о попытках сорвать кампанию по вакцинации от коронавируса в Украине и рассказал о требовании НАБУ предоставить информацию о всех переговорах с производителями COVID-вакцин.

Степанов еще сдвинул сроки начала вакцинации

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet