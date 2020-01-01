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В НАБУ прокомментировали дело по вакцинам

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В ведомстве заверили, что их действия в рамках расследования не препятствуют закупкам COVID-вакцин у компаний-поставщиков.
НАБУ проверяет наличие нарушений при закупках вакцин от коронавируса
НАБУ проверяет наличие нарушений при закупках вакцин от коронавируса
НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что начато производство по делу о закупке вакцин против коронавируса, и подчеркнули, что оно никак влияет на поставки этих препаратов в Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook во вторник, 16 февраля.

"Основанием (для открытия дела - ред.) стало соответствующее заявление генерального директора ГП Медзакупки, сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении", - информировала пресс-служба.

При этом в Бюро отметили, что начало производства не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления, а также "не может препятствовать закупкам вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации".

В НАБУ пообещали информировать общественность о результатах расследования и призвали всех причастных к этому делу воздержаться от разглашения информации по нему.

Напомним, накануне глава МОЗ Максим Степанов заявил о попытках сорвать кампанию по вакцинации от коронавируса в Украине и рассказал о требовании НАБУ предоставить информацию о всех переговорах с производителями COVID-вакцин.

Степанов еще сдвинул сроки начала вакцинации

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Теги: вакцина, уголовное дело, расследование, вакцинация, уголовное производство, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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