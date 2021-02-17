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ЕС одобрил решение Рады по госдолжностям

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В Евросоюзе призвали правительство Украины как можно быстрее приступить к реализации принятого решения.
В ЕС отреагировали на украинский законопроект о госдолжностях
В ЕС отреагировали на украинский законопроект о госдолжностях
МИД Украины

Возобновление Верховной Радой конкурсов на должности государственной службы является основой комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, одобренной Евросоюзом. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила замгендиректора главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова в Twitter.

Упомянутое решение украинского парламента она назвала хорошими новостями.

"Хорошие новости: сегодня парламент Украины одобрил закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, который был прекращен во время пандемии. Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы", - указано в сообщении.

При этом Матернова подчеркнула, что важно быстро начать реализовывать принятую норму.

Напомним, накануне нардепы большинством голосов приняли законопроект о возобновлении конкурсов на госдолжности, которые были остановлены в апреле прошлого года для предотвращения распространения COVID-19.

ЕК выделит 2,45 млн евро для обучения украинских госслужащих

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, конкурс, Верховная Рада, законопроект, госслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    17.02.2021, 03:37
Оценка:  0
Виктор
Основная "заслуга" - принадлежность к той или другой политпартии.
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