ЕС одобрил решение Рады по госдолжностям

В Евросоюзе призвали правительство Украины как можно быстрее приступить к реализации принятого решения.

В ЕС отреагировали на украинский законопроект о госдолжностях МИД Украины

Возобновление Верховной Радой конкурсов на должности государственной службы является основой комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, одобренной Евросоюзом. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила замгендиректора главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова в Twitter.

Упомянутое решение украинского парламента она назвала хорошими новостями.

"Хорошие новости: сегодня парламент Украины одобрил закон о возобновлении приема на работу на основе заслуг, который был прекращен во время пандемии. Это основная опора комплексной стратегии реформы государственного управления в Украине, поддерживаемой ЕС, для улучшения и укрепления государственной службы", - указано в сообщении.

При этом Матернова подчеркнула, что важно быстро начать реализовывать принятую норму.

Напомним, накануне нардепы большинством голосов приняли законопроект о возобновлении конкурсов на госдолжности, которые были остановлены в апреле прошлого года для предотвращения распространения COVID-19.

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