Кулеба оценил состояние Минского процесса

Министр иностранных дел поделился мнением о потенциале Минских переговоров и следующих шагах в этом направлении.

Дмитрий Кулеба считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал facebook.com/dmytro.kuleba

Минский процесс по мирному урегулированию на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком во вторник, 16 февраля.

"Минский процесс на данный момент скорее жив, чем мертв, и он еще не исчерпал свой потенциал. Поэтому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - считает министр.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, хотя небольшой прогресс по ним есть.

Кравчук: Договориться с РФ по Донбассу невозможно

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