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Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион

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Стартовая цена лота 220 211 588 гривен. Площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров.
Тюрьму в Коцюбинском выставили на продажу
Тюрьму в Коцюбинском выставили на продажу
privatization.gov.ua

Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", - написал министр.

По его словам, 70% поступлений от продажи ведомство потратит на "развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам", остальные 30% - поступят в госбюджет.

Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.

Напомним, Министерство юстиции намерено выставить на продажу 35 украинских тюрем. Каждая из них уже прекратила свою профильную деятельность, сообщили в ведомстве.

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Теги: тюрьма, Минюст, Киевская область, фото, Минюст Украины, Ирпень, аукцион., продажа
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Источник: korrespondent.net

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