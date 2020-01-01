Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион
Ирпенский исправительный центр (№132), расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, выставлен на продажу. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.
"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", - написал министр.
По его словам, 70% поступлений от продажи ведомство потратит на "развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам", остальные 30% - поступят в госбюджет.
Согласно данным на сайте Фонда госимущества, площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тысяч квадратных метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 гектаров.
Cмотрите фотогалерею: Первая украинская тюрьма выставлена на аукцион
Напомним, Министерство юстиции намерено выставить на продажу 35 украинских тюрем. Каждая из них уже прекратила свою профильную деятельность, сообщили в ведомстве.
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