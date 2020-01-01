В Крыму силовики обыскивают дома крымских татар
В аннексированном Крыму ночью ФСБ РФ пришла с обысками в дома крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в среду, 17 февраля.
Как пишет Чубаров в Facebook, обыски начались в 4 утра и пока продолжаются.
"Сейчас известно о пяти обысках - в Бахчисарае два обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск проходит в селе Заветное Советского района", - написал Чубаров.
Ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму "финансировавших ИГИЛ". Группу лиц в Крыму и Татарстане, собиравших деньги на благотворительность, обвиняют в финансировании боевиков.
Также сообщалось, что в России троих крымских татар приговорили к максимальным срокам. Граждане Украины получили тюремные сроки от 13 до 18 лет за участие в запрещенной в РФ мусульманской организации Хизб ут-Тахрир. МИД Украины заявило о решительном протесте.
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