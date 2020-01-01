Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Красногоровки, Водяного и Южного.

Сепаратисты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе facebook.com/theministryofdefence.ua

За сутки, 16 февраля, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 17 февраля.

Недалеко от Красногоровки сепаратисты вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье. Вблизи Южное противник вел огонь из снайперского оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели трех военных. До конца месяца ВСУ должны проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.

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