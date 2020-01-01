Главное 16 февраля: Перенос COVID-прививок и ужесточения на дорогах

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется позже, чем планировалось, для участников дорожного движения усилили наказание за нарушения. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В Минздраве озвучили новые даты старта COVID-вакцинации

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, что начало вакцинации от коронавируса в Украине придется отсрочить. Причина – бюрократические препятствия и технические моменты. По словам министра, прививки украинцам препаратом Pfizer начнут делать в конце нынешней недели или в начале грядущей.

Нарушителям ПДД подняли штрафы

Депутаты ВР приняли законопроект об ужесточении наказания за нарушения на дорогах. Пешеходов, водителей и велосипедистов ждут штрафы большего размера. В частности, вырастут взыскания из-за непристегнутых ремней безопасности, отсутствие шлема у мотоциклиста, неподсвеченный номерной знак, разговор по телефону без гарнитуры и пр.

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Стартовала регистрация препаратов от двух производителей вакцин

Компании AstraZeneca и Pfizer предоставили документы на регистрацию вакцин для COVID-прививок в Украине. Как уведомили в МОЗ, на их утверждение нужно несколько дней. В то же время к 16 февраля в стране выявлено 1 276 618 случаев заболевания COVID-19. При этом 1 122 968 пациентов выздоровело и 24 542 скончалось. За сутки нашли 3143 инфицированных.

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Шария обвинили в государственной измене

СБУ вручила подозрение главе Партии Шария, блогеру Анатолию Шарию в рамках двух уголовных дел - о госизмене, а также о разжигании межэтнических и межконфессиональных конфликтов. По сведениям силовиков, Шарий причастен к дискредитации государственной политики.

Рада обратилась к мировому сообществу по вопросу Крыма

Верховная Рада выступила с обращением к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств. Она призвала ужесточить санкции против РФ из-за аннексии Крыма. Также депутаты попросили потребовать прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных украинцев с полуострова в Россию.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский создал Консультативный совет.

