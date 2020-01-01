За сутки сепаратисты в ООС четыре раза обстреляли украинские позиции

Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ не было.

В минувшие сутки, 16 февраля, в зоне боевых действий было зафиксировано четыре нарушения перемирия.

Читай также: На Донбассе обнаружили тайник с опасными боеприпасами

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в районе ответственности тактической группы Север, близ Южного оккупанты вели огонь из снайперского оружия. На Приазовье близ Водяного боевики стреляли из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Также нарушения были зарегистрированы в зоне ответственности группы Восток, рядом с Красногоровкой. Там сепаратисты применили минометы 82-го калибра.

Читай также: На Одесчине поймали командира ДРГ боевиков

На прицельные обстрелы защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений сообщено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не задокументировано.

В начале текущих суток, 17 февраля, нарушений на фронте не было. Украинские военные продолжают контролировать обстановку.

Напомним, ранее мы писали, что в ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе.

