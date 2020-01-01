В Украине увеличилось число новых случаев COVID-19

Продолжают болеть более 129 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 16 февраля, подтвердили 4 286 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это примерно на 1 тысячу случаев заражений больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 2 330 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Ивано-Франковской (+646) и Черновицкой (+386) областях, Киеве (+366), а также в Винницкой (+351) и Закарпатской (+275) областях.

Меньше всего – в Херсонской (+15), Черниговской (+34) и Николаевской (+47) областях. Среди заболевших есть более 300 детей и 329 медиков.

Украинские медики вчера провели 64 842 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 782. Всего с начала пандемии сделали 6 596 588 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 280 904 случая СOVID-19. Выздоровели 1 128 890 человек (5 922 – за минувшие сутки), а 24 689 – умерли (147 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 127 325 человек.

Ранее заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко заявила, что уже более 50% украинцев уже переболели COVID-19.