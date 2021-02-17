“Украина еще не в НАТО, так как боится провоцировать РФ”, - Кулеба

Глава МИД рассказал, почему, по его мнению, страна еще не вступила в Северо-Атлантический альянс.

Украина не является членом НАТО из-за страха спровоцировать Россию.

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Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в блоге на сайте Atlantic Council.

Глава МИД говорит, что когда слова Украина и НАТО упоминаются в одном предложении, всплывают страхи и мифы. В основном, они связаны с Россией.

По словам Кулебы, РФ совмещает военные операции с кампаниями по дезинформации. При этом она оправдывает свою агрессию якобы возникшей необходимостью обороняться.

Ключевой темой была идея принципиально оборонительной России, вынужденной защищать свои границы от «расширения НАТО». Вся эта история основана на давно опровергнутых заявлениях по поводу «обещания» Запада Советскому Союзу не расширять НАТО на восток после падения Берлинской стены, - отметил Кулеба.

Этим мифом Россия прикрывается, чтобы сыграть роль жертвы, говорит министр. А сама оккупирует территории соседних государств под видом мнимой защиты границ.

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Украина, в свою очередь, стала заложником этого мифа, так как, следуя из этого, она, как часть Запада, не должна провоцировать РФ. Хотя, по словам Кулебы, призывы не провоцировать Москву еще больше усиливают ее агрессию.

Также министр добавил, что Украина сейчас выступает донором безопасности, защищая от нападок РФ, помимо себя, еще регион между Балтийским и Черным морями.

Украина получила бесценный опыт сдерживания России на поле боя и в сфере гибридной войны. Это делает ее сильным кандидатом на членство в НАТО, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба призвал украинцев избавиться от комплекса неполноценности.

