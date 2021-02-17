Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет

Температура повысится уже в эти выходные, а на следующей неделе установится теплая погода.

В последнюю неделю февраля Украину ожидает потепление.

Читай также: Южная Украина может стать пустыней: Названа причина

Об этом стало известно из прогноза на сайте Gismeteo.

В будни на этой неделе ожидаются морозы. А в ближайшие выходные, 20-21 февраля, температура воздуха начнет прогреваться. Уже со следующей недели установится тепло.

В последнюю зимнюю неделю синоптики обещают плюсовую температуру во всех регионах страны. В некоторых областях будет больше +10 градусов днем, ночью тоже морозов не предвидится.

Читай также: Затопит дождями: Украинцев предупредили об “экстремальной“ весне

Так, в Киеве ожидается значительное потепление с 23 по 25 февраля. Днем столбики термометра поднимутся до отметок +2...+4, ночью будут держаться на нуле. Впрочем, в последние дни февраля, предположительно, опять будет минус.

В Одессе и Львове передают потепление на всю последнюю неделю февраля, в Харьков тепло придет 24-25 февраля. Также во многих регионах прогнозируются обильные осадки – дождь и мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося туриста.

