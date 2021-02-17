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Синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет

Комментариев: 1
Температура повысится уже в эти выходные, а на следующей неделе установится теплая погода.
В Украину идет потепление
В Украину идет потепление
depositphotos.com

В последнюю неделю февраля Украину ожидает потепление.

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Об этом стало известно из прогноза на сайте Gismeteo.

В будни на этой неделе ожидаются морозы. А в ближайшие выходные, 20-21 февраля, температура воздуха начнет прогреваться. Уже со следующей недели установится тепло.

В последнюю зимнюю неделю синоптики обещают плюсовую температуру во всех регионах страны. В некоторых областях будет больше +10 градусов днем, ночью тоже морозов не предвидится.

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Так, в Киеве ожидается значительное потепление с 23 по 25 февраля. Днем столбики термометра поднимутся до отметок +2...+4, ночью будут держаться на нуле. Впрочем, в последние дни февраля, предположительно, опять будет минус.

В Одессе и Львове передают потепление на всю последнюю неделю февраля, в Харьков тепло придет 24-25 февраля. Также во многих регионах прогнозируются обильные осадки – дождь и мокрый снег.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах четвертые сутки ищут заблудившегося туриста.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    17.02.2021, 11:32
Оценка:  0
Свидома-Погань
Потеплеет когда Путин разрешит))Слава Украине.
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