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Массовые задержания в Крыму: Украина возбудила 2 дела

Комментариев: 2
ФСБ провела ряд обысков в домах крымских татар.
Массовые задержания в Крыму: Украина возбудила 2 дела
Массовые задержания в Крыму: Украина возбудила 2 дела
Кадр из видео

Во временно оккупированном Крыму проходят массовые задержания крымских татар. Российские силовики обвиняют их в терроризме. Подробности сообщает “Крым.Реалии“, а также родственники задержанных.

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Известно, что сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар, во время которых были задержаны 7 человек.

Проводя следственные мероприятия, представители спецслужб рассказали, что мужчин обвиняют в “организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации“.

В ФСБ также заявили, что всего в рамках мероприятий были задержаны “19 исламистов“, которые якобы планировали теракты на Северном Кавказе.

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Из-за обысков и задержаний прокуратура Крыма возбудила 2 уголовных дела по факту “незаконного лишения свободы“ и “нарушения неприкосновенности жилища“. По указанным статьям виновным грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированном Донбассе боевики стянули на передовую танки.

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Теги: Крым, Россия, крымские татары, ФСБ, уголовное дело, задержание
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Комментариев (2)
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vdessazz    17.02.2021, 10:44
Оценка:  -20
vdessazz
Может быть"возбудила 2 тела"?
WTF2wtf    17.02.2021, 11:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
Шизоидный нацистский говномет-многостаночник оккупантов и военных преступников из раши,
тебе только нахyй скакать,
вечноскачущая геббельсовская гниль оккупантов на шее у российских пенсионеров ...
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