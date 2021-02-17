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Ученые рассказали, почему украинцы мало живут и не хотят рожать

Комментариев: 2
По мнению научного сотрудника Лидии Ткаченко, все дело в неуверенности в завтрашнем дне.
Лидия Ткаченко
Лидия Ткаченко
nas.gov.ua/

В Украине наблюдаются низкая рождаемость и небольшая продолжительность жизни.

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Об этом сообщила научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, еще с советских времен люди в Украине живут не так долго, как хотелось бы. И за годы независимости ситуация не улучшилась, стабильной динамики роста не наблюдается.

Высокая смертность наблюдается даже среди людей работоспособного возраста, особенно среди мужчин, поэтому есть большой разрыв с количеством женщин, - отметила Ткаченко.

Также ученый уточнила, что уровень рождаемости в Украине один из самых низких в Европе. При этом она считает, что на демографию сильно влияет эмоциональное состояние общества в целом.

Нам следует научиться лучше относиться друг к другу. Должно измениться настроение, чтобы люди могли почувствовать себя спокойнее. Кроме того, нам не хватает уверенности в завтрашнем дне, а для лучшей рождаемости она необходима, хоть это и звучит банально, - подчеркнула специалист.

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Ткаченко также добавила, что демографическая ситуация в Украине напоминает картину в Беларуси, РФ и странах Прибалтики. В свою очередь, Госстат поделился статистикой, согласно которой украинцев к 1 декабря 2020 года было зарегистрировано 41 миллион 630 тысяч, меньше на 300 тыс. чел., чем годом ранее.

Напомним, ранее мы писали, что показатели смертности в Украине достигли уровня 2019 года.

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Комментариев (2)
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nfhvyt    17.02.2021, 11:16
Оценка:  -22
nfhvyt
Лучше бы Ученые рассказали, почему украинцы вообще ещё живут )))
masszeer    17.02.2021, 11:13
Оценка:  -22
masszeer
Чтобы плодиться,необходимо иметь достаточное количество денег.Или хотя бы стабильный средний регулярный доход.А почледние 7 лет и с первым и со вторым у очень многих большие проблемы.
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