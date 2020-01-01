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Обыски в Крыму: у Зеленского предупредили оккупантов об ответственности

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Оккупанты сегодня ночью задержали нескольких крымских татар.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/crimeansolidarity/

Представительство президента Украины в АР Крым осудило массовые обыски в домах крымских татар на территории временно оккупированного Крыма и напомнило оккупантам об ответственности. Об этом говорится на странице Представительства в Facebook.

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В заявлении отмечается, что очередные действия РФ во временно оккупированном Крыму направлены на преследование граждан по политическим и религиозным мотивам.

Представительство Президента Украины в АР Крым фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемого оккупационной администрацией, и передает информацию в правоохранительные органы.

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Сегодня ночью, 17 февраля, в аннексированном Крыму ФСБ РФ провела массовые обыски в домах крымских татар. В Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и Советском районе задержали нескольких активистов. Их обвиняют в "финансировании террористов".

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма по факту обысков в домах крымских татар и задержании некоторых из них открыла два уголовных производства.

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Теги: Украина, Крым, крымские татары, обыски, задержание, ФСБ РФ
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