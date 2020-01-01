В Черниговской области на ферме заживо сгорело 300 свиней

По предварительной информации, предприятие подожгли намеренно.

Пожар произошел возле села Журавка Прилуцкого района Черниговской области.

Читай также: На Луганщине пожарные писали ложные отчеты вместо тушения огня

Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Черниговской обладминистрации.

Загорелась хозяйственная постройка на территории ТОВ Журавка, площадью 20х80 м. По предварительным данным, сгорело 300 свиней, находившихся внутри.

Огонь уничтожил 800 кв. м шиферного покрытия и 250 кв. м стен. Есть предположение, что ферму могли поджечь намеренно. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео масштабного пожара на рынке в РФ.

