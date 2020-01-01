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В Черниговской области на ферме заживо сгорело 300 свиней

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По предварительной информации, предприятие подожгли намеренно.
Свиньи сгорели в Черниговской области
Свиньи сгорели в Черниговской области
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Пожар произошел возле села Журавка Прилуцкого района Черниговской области.

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Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения Черниговской обладминистрации.

Загорелась хозяйственная постройка на территории ТОВ Журавка, площадью 20х80 м. По предварительным данным, сгорело 300 свиней, находившихся внутри.

Огонь уничтожил 800 кв. м шиферного покрытия и 250 кв. м стен. Есть предположение, что ферму могли поджечь намеренно. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео масштабного пожара на рынке в РФ.

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Теги: Черниговская область, пожар, ферма, свиньи
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