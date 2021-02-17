Львов просит Зеленского вернуть Степану Бандере звание Героя Украины

Депутаты проголосовали за обращение к Верховной Раде и президенту.

Депутаты Львовского областного совета попросили президента Владимира Зеленского и Верховную Раду вернуть Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.

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Лидеру ОУН Степану Бандере было присвоено звание Героя Украины в 2010 году, указом экс-президента Виктора Ющенко. Через несколько месяцев государство возглавил Виктор Янукович. При нем Донецкий окружной суд пересмотрел решение Ющенко и отменил награду.

Героем Украины может быть только гражданин страны, Степан Бандера им не был, объясняли в суде.

Фото заседания Львовский облсовет

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Так, Львовский облсовет считает решение Донецкого окружного суда “политизированным“. Президента и Раду просят изменить закон таким образом, чтобы звание Герой Украины могло присваиваться и не гражданам страны. Кроме того, политики призывают вернуть награду Бандере.

В сообщении депутатов говорится, что в 20 веке государство находилось под оккупацией.

“На борьбу с этими системами стали настоящие Герои Украины, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимости Украины. Признание этого огромного геройского поступка и заслуг, связанных с восстановлением, становлением и развитием независимой Украины, является восстановлением исторической справедливости“, – объясняет просьбу облсовет.

Ранее сообщалось, что во Львове осквернили памятник Бандере.