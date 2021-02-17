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Львов просит Зеленского вернуть Степану Бандере звание Героя Украины

Комментариев: 5
Депутаты проголосовали за обращение к Верховной Раде и президенту.
Львов просит Зеленского вернуть Степану Бандере звание Героя Украины
Львов просит Зеленского вернуть Степану Бандере звание Героя Украины
УНИАН

Депутаты Львовского областного совета попросили президента Владимира Зеленского и Верховную Раду вернуть Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.

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Лидеру ОУН Степану Бандере было присвоено звание Героя Украины в 2010 году, указом экс-президента Виктора Ющенко. Через несколько месяцев государство возглавил Виктор Янукович. При нем Донецкий окружной суд пересмотрел решение Ющенко и отменил награду.

Героем Украины может быть только гражданин страны, Степан Бандера им не был, объясняли в суде.

Фото заседания
Фото заседания
Львовский облсовет

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Так, Львовский облсовет считает решение Донецкого окружного суда “политизированным“. Президента и Раду просят изменить закон таким образом, чтобы звание Герой Украины могло присваиваться и не гражданам страны. Кроме того, политики призывают вернуть награду Бандере.

В сообщении депутатов говорится, что в 20 веке государство находилось под оккупацией.

“На борьбу с этими системами стали настоящие Герои Украины, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимости Украины. Признание этого огромного геройского поступка и заслуг, связанных с восстановлением, становлением и развитием независимой Украины, является восстановлением исторической справедливости“, – объясняет просьбу облсовет.

Ранее сообщалось, что во Львове осквернили памятник Бандере.

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Теги: Владимир Зеленский, депутаты, Степан Бандера, Герой Украины, Верховная Рада, Львов
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Комментариев (5)
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nfhvyt    17.02.2021, 13:04
Оценка:  -18
nfhvyt
У рОгулей вообще больше никаких проблем нет. Кредитов набрались, землю продали, ещё осталось газовую трубу на метал сдать и бандеру героем сделать ))
Сергей    17.02.2021, 12:55
Оценка:  +4
Сергей
Вова! Себя тоже не забудь награди.
КимЧенПых    17.02.2021, 12:50
Оценка:  +6
КимЧенПых
о началось. эти нацики всё никак не угомонятся
Vixerunt    17.02.2021, 12:56
Оценка:  -3
Vixerunt
ну коммуняки ведь ставили везде своих идолов; эти хоть за Украину топят.
ЗaeлoПлacтинку    17.02.2021, 13:02
Оценка:  -21
ЗaeлoПлacтинку
Коммунякам во главе с Лениным удалось аннексировать Харьков, Николаев, Одессу, Днепропетровск и до. в пользу Украины. Поэтому коммунякам есть герои Украины.
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