В Кременчуге группа подростков отравилась алкоголем
В Кременчуге госпитализировали троих подростков 14-16 лет с подозрением на отравление алкоголем. Их состояние здоровья удовлетворительное, проинформировал отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Читай также: В Чернигове тренера обвиняют в гибели на озере 17-летнего спортсмена
Полиция получила информацию о госпитализации подростков 16 февраля примерно в 19:30. На место происшествия сразу направили участковых офицеров полиции и ювенальных полицейских.
Предварительно установлено, что группа подростков из семи человек отдыхала недалеко от магазина. Там подростки и приобрели алкоголь. Через некоторое время трое детей почувствовали себя плохо и поэтому обратились за медицинской помощью.
Пострадавшая 16-летняя девушка уже находится дома, а двое её приятелей до сих пор в больнице.
Читай также: В Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты
Полицейские составили административные протоколы на владелицу магазина по статье 156 КУоАП, и на родителей по статье 184 КУоАП.
Ранее стало известно, что в городе Боярка Киевской области две семиклассницы академического лицея “Гармония“ отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла.