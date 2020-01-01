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В Кременчуге группа подростков отравилась алкоголем

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Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Kyiv103/

В Кременчуге госпитализировали троих подростков 14-16 лет с подозрением на отравление алкоголем. Их состояние здоровья удовлетворительное, проинформировал отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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Полиция получила информацию о госпитализации подростков 16 февраля примерно в 19:30. На место происшествия сразу направили участковых офицеров полиции и ювенальных полицейских.

Предварительно установлено, что группа подростков из семи человек отдыхала недалеко от магазина. Там подростки и приобрели алкоголь. Через некоторое время трое детей почувствовали себя плохо и поэтому обратились за медицинской помощью.

Пострадавшая 16-летняя девушка уже находится дома, а двое её приятелей до сих пор в больнице.

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Полицейские составили административные протоколы на владелицу магазина по статье 156 КУоАП, и на родителей по статье 184 КУоАП. 

Ранее стало известно, что в городе Боярка Киевской области две семиклассницы академического лицея “Гармония“ отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла.

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Теги: Кременчуг, подростки, отравление, алкоголь
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