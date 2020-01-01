Степанова предлагают уволить из-за срыва сроков COVID-вакцинации

С предложением выступили нардепы.

Главу МОЗ Максима Степанова хотят отправить в отставку.

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Об этом заявил депутат фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев. Видео с его заявлением появилось в сети.

Причина, по которой предлагается уволить Степанова – задержка старта вакцинации от коронавируса. Украинцам обещали начать делать прививки с 15 февраля, но потом обстоятельства изменились.

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Теперь предварительной датой начала вакцинации МОЗ называет конец этой недели или начало следующей. В то же время депутаты грозят отставкой главе Минздрава, если и в этот раз сроки сдвинутся.

Гетманцев говорит, что депутаты пока не обсуждали между собой детали этого предложения. Но хотят поменять министра на другого чиновника, которой мог бы, по словам “слуги” выполнять обещанное в срок.

Степанов, в свою очередь, заявил, что вакцинация откладывается из-за бюрократии и технических сбоев.

Напомним, ранее мы писали, что украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации.

