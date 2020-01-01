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"Ключевой момент истории": Рада дала оценку событиям Евромайдана

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Заявление поддержали все фракции, кроме ОПЗЖ.
Рада дала оценку событиям на Майдане
Рада дала оценку событиям на Майдане
wikimedia.org

Верховная Рада приняла заявление в связи с седьмой годовщиной трагических событий на Майдане в феврале 2014 года во время Революции Достоинства. Как сообщает парламентская пресс-служба, консолидированную оценку тем событиям поддержали 295 нардепов, 18 высказались против, еще 10 – ввоздержались.

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Заявление поддержали все фракции и депутатские группы, за исключением ОПЗЖ. Депутаты этой фракции голосовали либо “против“, либо “воздержался“. Единственный депутат не из ОПЗЖ, который также голосовал “против“ – это Максим Бужанский из “Слуги народа“.

В своем заявлении Верховная Рада дает политическую оценку событиям Революции достоинства, а также ее последствиям.

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В частности отмечается, что:

  • Революция достоинства является одним из ключевых этапов становления украинской государственности, который определяет свободу в качестве национальной идеи.
  • Правоохранители должны довести до конца расследование преступлений, совершенных во время Революции, а виновные должны понести наказание.
  • Небесная сотня отдала жизни, защищая идеалы демократии, а также права и свободы человека. Память о них важна для национальной государственности.

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    Узурпация власти партией или отдельным должностным лицом недопустима и ведет к долгосрочным тяжелым последствиям.
  • Революция достоинства и российская агрессия отчасти были результатом политики экс-президента Виктора Януковича, действовавшего вопреки интересам Украины.
  • Противоправные действия отдельных правоохранителей и чиновников во время Революции достоинства осуждается, поскольку она нанесла непоправимый ущерб государству и обществу.

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    Мирные собрания – важнейший инструмент общественного контроля за властью, безопасность протестующих и право высказывать свое мнение должны защищаться государством.
  • Недопустимо ограничивать свободу собраний, все допустимые ограничения перечислены в Конституции и не могут быть расширены.

Напомним, генпрокурор Венедиктова обещает приговоры в деле о расстрелах на Майдане уже в этом году.

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Теги: Евромайдан, Революция Достоинства, Верховная Рада
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