В Харькове мужчина 20 раз ударил ножом свою бывшую

Он поджог квартиру с ещё живой женщиной.

В Харькове полицейские задержали 32-летнего мужчину, который нанес своей бывшей 42-летней сожительнице более 20 ударов ножом, а потом поджег квартиру с ещё живой пострадавшей. Женщина умерла по дороге в больницу, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Установлено, что год назад потерпевшая ушла от своего сожителя и поселилась вместе с детьми в Харькове в арендованной квартире на улице Харьковских Дивизий.

Вечером 16 февраля, когда женщины была дома одна, к ней пришел её бывший сожитель. Он жестоко расправился с ней, а потом поджог квартиру. Ещё живую женщину нашли бойцы ГСЧС во время тушения пожара, но она умерла в "скорой" по дороге в больницу.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Максимальное наказание по ней – пожизненное лишение свободы.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который убил своего 6-летнего сына, а потом поджог квартиру.