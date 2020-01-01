Адаптивный карантин в Украине вернут - Шмыгаль

Решение вступит в силу уже на следующей неделе.

Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях установят различные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в ходе очередного заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль в среду, 17 февраля.

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“Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться“ . -отметил премьер.