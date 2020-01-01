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Адаптивный карантин в Украине вернут - Шмыгаль

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Решение вступит в силу уже на следующей неделе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Кабмин

Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях установят различные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в ходе очередного заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль в среду, 17 февраля.

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“Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться“ . -отметил премьер.

  • Напомним, локдаун в Украине был введен с 8 января 2021 года до 24 января. Жесткий карантин предполагал запрет массовых мероприятий, работу кафе, ТРЦ, непродовольственных магазинов. 
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Теги: Денис Шмыгаль, адаптивный карантин
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