Укрзализныця скоро начнет подключать Wi-Fi в поездах, - Резник

Первыми интернет подключат в скоростных составах Интесити+.

Пассажиры Укрзализныци скоро будут иметь доступ к Wi-Fi. В поездах вот-вот появится интернет.

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Об этом сообщил директор по вопросам информационных технологий предприятия Владимир Резник, передает пресс-служба УЗ.

По словам Резника, уже много лет подряд ведутся разговоры о качественном интернете в поездах. Но дальше слов дело не продвигается, вводятся только какие-то пилотные проекты, которые не доводят до конца. Первыми получат доступ к сети скоростные поезда Интерсити+.

Сегодня мобильность и присутствие онлайн стало частью действительности. Поезда Интерсити часто используют как передвижной офис, поэтому в них интернет необходим в первую очередь, - отметил чиновник.

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Также Резник рассказал, что Укрзализныця сейчас изучает новые технологии и уже подключила инвесторов. В частности, речь идет о тех, кто действительно располагает ресурсами для обспечения скоростного качественного интернета в продолжении всего маршрута.

Сейчас рассматривается возможность подключить Wi-Fi в поездах Интерсити+, курсирующих по маршруту Киев-Харьков, с охватом слепых зон. Если проект окажется успешным, бесперебойную связь обеспечат по всем остальным маршрутам следования поездов.

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