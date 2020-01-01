В Украине разрешат частных детективов

Законопроект о частном сыске уже прошел первое чтение в Раде.

Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект, которым предлагается легализовать деятельность частных детективов в Украине. Как указано на сайте парламента, решение принять за основу проект закона №3010 поддержали 334 парламентария.

Читай также: В Раду внесены президентские законопроекты о Высшем совете правосудия

Авторы документа отмечают, что к настоящему моменту этот вид деятельности в Украине не урегулирован на законодательном уровне. В то же время детективная деятельность присутствует в Классификаторе видов экономической деятельности.

Законопроектом предлагается определить виды детективных услуг, а также субъектов их предоставления. Также законопроект установит четкие квалификационные требования к детективам, определит их права и обязанности.

Читай также: МВД за закон про оружие, но против оборота пистолетов, - Геращенко

Так, предлагается, что частным детективом сможет стать гражданин Украины, имеющий полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности “правоохранительная деятельность“, с 3-летним стажем в области права или правоохранительной деятельности. Чтобы начать работу, ему придется пройти соответствующее обучение и получить свидетельство.

Детективом не смогут стать лица, которые имеют непогашенную судимость, состоят на учете в психиатра или нарколога, либо лишены такого права специальным решением уполномоченного органа.

Читай также: “Слуги” предлагают не штрафовать за нарушение закона о языке

Законопроект предлагает наказывать детективов за разглашение детективной тайны, но при этом их нельзя будет допрашивать в качестве свидетеля о сведениях, составляющих детективную тайну, если только речь не тяжком или особо тяжком преступлении.

Контролировать работу детективов будет государственный специальный орган, которые также предстоит создать.

Напомним, в Украине возобновили конкурсы для госслужащих. Принятый Радой закон запрещает увольнять часть чиновников из-за политических решений.