Агента РФ разоблачила контрразведка СБУ.

Харьковчанин получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Верховный суд Украины подтвердил приговор харьковчанину, который организовал агентурную сеть военной разведки России. Мужчина совершал шпионаж в пользу страны-агрессора, собирая данные о военные разработках. Подробности передает пресс-служба СБУ.

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Житель Харькова был завербован ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Мужчина был ученым, по заданию России он занялся сбором информации о технических разработках в рамках оборонного заказа. Целью деятельности была передача данных государству-агрессору.

Правоохранители задержали российского агента, когда он получал секретную информацию от сотрудника научного центра.

Установлено, что задания харьковчанину давали кураторы из Белгорода. Мужчина ездил туда неоднократно. Во время обысков у него нашли компьютеры и мобильные телефоны, выданные российскими спецслужбами для шпионажа. Также было найдено 14 носителей информации, а на электронной почте хранились пароли кодирования данных для связи с разведкой России.

Осужденный мужчина СБУ

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Стоит отметить, что осужденный создал целую агентурную сеть. У одного из шпионов СБУ выявила координаты склада с боеприпасами для совершения диверсий в Украине. В нем находились гранатометы, 4 гранаты и тротиловая шашка.

В данный момент продолжается досудебное расследование, которое касается других членов агентурной сети России. Организатора из Харькова признали виновным в совершении преступления. Его судили по статье “государственная измена“. Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменения, а в феврале Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Ранее сообщалось, что Шарию объявили о подозрении в госизмене.